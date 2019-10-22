فى الطقس السيىء .. 12 نصيحة لسائقي السيارات

إفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بتوقعات مفادها أن الجو ممطر وغير مستقر، وذلك يؤثر على القيادة في الظروف غير الإعتيادية مثل (الامطار, الشبورة, العواصف الترابية).



وتنصح الإداراة لاعامة للمرور سائقي السيارات باتباع بعض الاجراءات لقيادة آمنة أثناء الطقس السيىء وهي كالتالي:-



- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

- مراعاة إحتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاه بالمياة

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لإنعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية

- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

- إستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

- استعمال ماسحات الزجاج حال الإحتياج.

- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقًا.

- فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 متر في إتجاه السير.

- التزم كي تصل سالمًا .

