نوفمبر المقبل.. أدباء البوكر وكتارا والدولة التشجيعية والشيخ زايد بملتقى السرد العربي

يواصل ملتقى السرد العربي الدائم بالقاهرة، برئاسة الناقد الدكتور حسام عقل بالتعاون مع صالون غادة صلاح الدين الثقافي نشاطاته الثقافية، ويلقى بحجر ثقيل في مشهد الثقافة المصرية، حيث يقدم الملتقي لأول مرة من تدشينه أقوى سلسلة ندوات أدبية مفتوحة يناقش خلالها على مدار شهر نوفمبر المقبل "روايات الجوائز" العربية والمصرية الكبرى، وذلك بمقر الملتقى.



ومن الكتاب الذين سوف يستضيفهم الملتقى والصالون من أصحاب الروايات التي وصلت إلى قوائم الجوائز العربية الكبيرة أو فازت بها فعليا - مصريا وعربيا، وهم: الروائي أشرف الخمايسي، الذي وصل إلى قوائم البوكر مرتين من خلال روايتيه "منافي الرب" و"انحراف حاد"، وكذلك الروائي عادل عصمت، الذي وصل إلى البوكر أيضا بروايته الوصايا، والروائي السوداني عمر فضل الله الحاصل على جائزة كتارا، والروائي الفلسطيني يحيى يخلف الحائز جائزة مؤتمر الرواية العربية بالقاهرة، والروائي المصري أيمن طاهر الحائز جائزة الدولة التشجيعية والروائي أحمد القرملاوي الحاصل على جائزة الشيخ زايد.



وتتضمن الندوات مقاربات نقدية رصينة وعميقة، تضيء الأعمال وتعيد تقييمها مرة أخرى للوقوف على مدى استحقاقها الجوائز التي حازتها، وينعقد مؤتمر صحفي موسع يوم السبت المقبل، برئاسة الناقد الدكتور حسام عقل للإعلان عن كل التفاصيل وخطة وأجندة المناقشات بمقر ملتقى السرد العربي.