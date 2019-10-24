"مصر للطيران" تناشد مسافري مطار برج العرب التواجد قبل الرحلات بـ 3 ساعات

ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران المسافرين علي رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالاسكندريه ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات علي الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لانهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدًا علي محافظات الوجه البحري.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.



وأوضحت أنه اعتبارا من الأحد القادم، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.



وتناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء عدم الخروج غدا الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، كما تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على الطرق أثناء المطر.



َتحذر الهيئة المسؤولين بالمناطق الساحلية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة المخاطر التي قد تنجم عن السيول.