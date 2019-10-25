العراق.. مئات المتظاهرين يقتحمون المنطقة الخضراء.. وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مئات المحتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الدبلوماسية وسط العاصمة العراقية بغداد.



وكانت القوات الأمنية العراقية، استخدمت، فجر اليوم الجمعة، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.



يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، أمس الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات اليوم الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.







