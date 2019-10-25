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فن

من هي نور ستارز بطلة كليب محمد رمضان الجديد السلطان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:07 م
نور ستارز
نور ستارز
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آيه عاطف
يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "السلطان"، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة عبر القناة الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".

وتشارك الفنانة عراقية الأصل نور نعيم الشهيرة بنور ستارز، في الكليب بدور السلطانة، ونشأت نور، في سوريا وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة وعاشت فترة من حياتها في تركيا، كما حققت شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 13 مليونا، فهي تعد بلوجر شهيرة، تقدم فيديوهات عبر السوشيال ميديا.

كما خاضت نور، تجربة الغناء بطرحها كليب "استنى شوي" وحققت الأغنية أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب، بعد 4 أيام فقط من طرحها.
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