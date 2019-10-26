بدء التجهيز لمسابقة أجمل طفل وطفلة في عام 2020

بدأت المهندسة ريهام طارق رئيسة مهرجان Egypt beauty pageants، التجهيز للموسم الأول لمهرجان الأطفال Egypt beauty pegeants، وذلك لاختيار أجمل طفل وأجمل طفلة لعام 2020.



وستبدأ فعاليات المهرجان في شهر يناير القادم في احد الفنادق الكبري بالقاهرة، تحت رعاية مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية الكبري .



وصرحت رئيسة المهرجان المهندسة ريهام طارق أن هدف المهرجان هو اكتشاف المواهب غير الظاهرة في الاطفال ،وتوظيفها بالطريقة الصحيحة، وتنمية شخصية الطفل والثقة بالنفس، وتقديم له أفضل الفرص في المجال الفني.



وسيضم المهرجان خمسين طفلا وطفلة من سن سنه الي 12 سنة ، وسيكون للمسابقة عدة مراحل من التصويت والاختبارات الرياضية والثقافية واختبار الذكاء مع مقاييس الشكل والجسم والحالة الصحية للطفل، وستكون لجنة التحكيم من أكبر نجوم الوطن العربي.



وأكدت أن رسالة المهرجان ستكون انسانية ، وانه سيكون راعيا لمرضي أطفال السرطان، كما أكدت رئيسة المهرجان على حرصها علي اختيار مجموعة اطفال وتكريمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام المتفوقين في المجال الرياضي والثقافي والدراسي في المهرجان، وأيضا تكريم شخصيات فنية كبيرة قدمت العديد من الاعمال الكبيرة والعظيمة للطفل.



وقالت رئيسة المهرجان إن مفاجأة المهرجان ستكون اهداء الي روح الفنانة الراحلة الطفلة المعجزة "فيروز" وتقديم ميكس من أعمالها في الحفل كما سيتم تكريمها في المهرجان .

