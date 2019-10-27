بيراميدز يفوز على يانج أفريكانز 2-1 في كأس الكونفدرالية الأفريقية

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالفوز على منافسه يانج افريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوطني فى الدور الـ32 ملحق بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



استطاع بيراميدز أن يسجل الهدف الأول فى الدقيقة 44 عن طريق إيريك تراوري قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد صناعة من محمد فاروق.



وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة سجل يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق عن طريق بابي تشمبي، قبل أن يتعرض أحد لاعبيه للطرد.