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أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:31 م
البغدادي
البغدادي
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أحمد قاسم
كشف مسئول أمريكي بارز، اليوم الأحد، عن المكان الذي انطلقت منه المروحيات الأمريكية التي شاركت في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال المسئول الأمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية: "العملية الأمريكية لقتل البغدادي نُفذت من قاعدة جوية في غرب العراق".

وأضاف أن مسئولي المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح عملية قتل البغدادي، مشيرًا إلى أن العملية نفذت في محافظة إدلب السورية.

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.
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