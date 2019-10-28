أحمد حلمي يتنمر على نفسه بسبب حماقي.. تفاصيل

ظهر الفنان أحمد حلمي، ومحمد حماقي مؤخرًا في احتفالية "صندوق تحيا مصر"، التي أقيمت مؤخرًا في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتشاركا غناء أغنية "واحدة واحدة"، التي قام حماقي بغنائها منذ 13 عام في فيلم "جعلتني مجرمًا" لـ أحمد حلمي.



ونشر أحمد حلمي، صورة لهما سويا من تسجيل الأغنية وصورة أخرى من الاحتفالية الأخيرة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا :"الصوره دي من ١٣ سنه الفرق الوحيد بين الصورتين ان حماقي طول وانا فضلت زي ما انا".



أغنية "واحدة واحدة" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.



