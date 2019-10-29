الحكومة الفلسطينية: قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل مازال ساريا

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول.





وقال ملحم - خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مجلس الوزراء برام الله - "إن ما تم تداوله على الصفحات ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول عودة السلطة لاستيراد العجول من إسرائيل ليس صحيحا جملة وتفصيلا، وأن الهدف من ذلك محاولة التشكيك في قرار الحكومة الاستراتيجي الذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس في البدء بالانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال، فيما أن هذا الانفكاك لا رجعة عنه".





وأضاف أن الحكومة حصلت على موافقة لاستيراد 10 آلاف رأس من العجول بشكل مباشر من الخارج، حيث سيصل خلال أيام 1500 رأس من هذه العجول، ومع بداية الشهر المقبل سيصل نحو 4000 - 6000 بالاستيراد المباشر وليس عبر وسيط إسرائيلي، لافتا إلى أن القرار الحكومي زاد من كمية الاستيراد المباشر من الخارج، وكذلك من عدد المستوردين.



