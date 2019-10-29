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أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية: قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل مازال ساريا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول.

وقال ملحم - خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مجلس الوزراء برام الله - "إن ما تم تداوله على الصفحات ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول عودة السلطة لاستيراد العجول من إسرائيل ليس صحيحا جملة وتفصيلا، وأن الهدف من ذلك محاولة التشكيك في قرار الحكومة الاستراتيجي الذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس في البدء بالانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال، فيما أن هذا الانفكاك لا رجعة عنه".

وأضاف أن الحكومة حصلت على موافقة لاستيراد 10 آلاف رأس من العجول بشكل مباشر من الخارج، حيث سيصل خلال أيام 1500 رأس من هذه العجول، ومع بداية الشهر المقبل سيصل نحو 4000 - 6000 بالاستيراد المباشر وليس عبر وسيط إسرائيلي، لافتا إلى أن القرار الحكومي زاد من كمية الاستيراد المباشر من الخارج، وكذلك من عدد المستوردين.

وتابع "نحن نتواصل ضمن الرؤية الاستراتيجية بالانفكاك التدريجي التي حددها الرئيس محمود عباس للحكومة في كتاب التكليف قبل نحو 200 يوم، حيث أن الحكومة ماضية في تطبيق توجيهاته، وإيجاد بدائل للمنتجات الإسرائيلية لتعزيز المنتجات الوطنية، ولدينا مطلع الشهر المقبل يوم للمنتج الوطني، فيما تم التوافق مع الأشقاء العرب في الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى القاهرة وعمان وبغداد على إحلال المنتجات العربية مكان المنتجات الإسرائيلية".
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