مهاجرون في شاحنة.. العثور على 12 شخصا داخل حاوية تبريد في بلجيكا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن السلطات البلجيكية عثرت على 12 مهاجرً على قيد الحياة في شاحنة تبريد خارج مدينة أنتويرب البلجيكية، بعد أيام من العثور على جثث 39 مهاجرًا فيتناميًا في حاوية شاحنة ببريطانيا.



ووجهت السلطات البريطانية تهما لسائق "شاحنة الجثث" التي عثر فيها على جثث لـ 39 شخصا الأربعاء الماضي.



ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن الشرطة البريطانية، اليوم السبت، تأكيدها أن موريس روبنسون وهو مواطن إيرلندي يبلغ من العمر 25 عامًا، تتم محاكمته على خلفية العثور على 39 جثة في شاحنة بلند وتتهمه بالقتل الخطأ وتهريب البشر وغسيل الأموال ، بينما لا يزال الثلاثة الباقون رهن الاحتجاز لدى الشرطة.



كانت الشرطة أوقفت الجمعة أشخاصا جددا، بعد العثور على 39 جثة في شاحنة بالقرب من العاصمة لندن واعتقال سائقها الذي وجهت إليه 39 تهمة بينها القتل غير العمد والتآمر لشل حركة المرور وتهريب البشر وغسل الأموال.



وقالت الشرطة في بيان، إن رجلا وامرأة في الـ38 من العمر، أوقفا في مدينة ورينجتون شمال إنجلترا، ويشتبه بتورطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصا، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة توقيف رجل يبلغ من العمر 48 عاما من إيرلندا الشمالية، في مطار ستانستد في لندن، بشبهة التآمر لتهريب بشر وقتلهم.



وكانت الشرطة أعلنت الخميس أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد، تعود إلى مواطنين صينيين، لكنها عادت وقالت الجمعة إن جنسياتهم لم تتأكد بعد، علما أن الضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلا.



ولا تزال أسباب الوفاة غير معروفة حيث تم نقل 11 من الجثث الـ39 إلى مستشفى برومفيلد في تشيلمسفورد مساء الخميس لإجراء عمليات تشريح.