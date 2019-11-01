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مرأة

حياة عمرو يوسف .. كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:42 م
كندة علوش
كندة علوش
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رشا عوني
نشرت النجمة السورية كندة علوش صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث صورها .

ولأول مرة تظهر كندة علوش برفقة طفلتها حياة بشكل واضح، منذ ولادتها، فلم تكن ترغب في نشر صور واضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتبت كندة علوش على صورتها : " ما عم صدق أنو مرت سنة.. الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنها إياها.. الله يخليها و يحميها ويقدرنا نسعدها.. حياة عمرو يوسف" .
حياة عمرو يوسف .. كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة
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