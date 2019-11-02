سعره 16.07 جنيه.. استقرار أسعار الدولار بالبنوك في تعاملات نهاية اليوم

استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم السبت بالبنوك، بالمقارنة بما كان عليه منذ منتصف الأسبوع الماضي، ليصل أقل قيمة له عند 16.07 جنيه.





وسجل الدولار ببنكي المصرف المتحد و التجاري الدولي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " اتش اس بي سي، بلوم، الإسكندرية، عودة، العقاري المصري العربي" عند 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، مصر" عند 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، سايب، كريدي أجريكول، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية" عند 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.





وبلغ أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.



