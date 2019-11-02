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أخبار البلد

لإحياء الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.. بومبيو يلتقي ميركل في ألمانيا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:59 م
ميركل وبومبيو - ارشيفي
ميركل وبومبيو - ارشيفي
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محمود نوفل
يسافر وزير الخارجية مايكل بومبيو إلى ألمانيا في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر للتشديد على العلاقات الثنائية القوية والاجتماع بمسؤولين رئيسيين وإحياء الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.

ويزور الوزير الأمريكي كلا من غرافنوير وفيلسيك ومودلاروث ولايبزيغ للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى نهاية الحرب الباردة والتشديد على دور الولايات المتحدة الحاسم في مساعدة عشرات الملايين من الأشخاص في أوروبا الشرقية والوسطى في التخلص من قيد الشيوعية. 

ويجتمع الوزير في لايبزيغ بنظيره الألماني هايكو ماس لمناقشة أهمية شراكتنا عبر الأطلسي والحاجة إلى تعزيز المشاركة في وجه التهديدات المتزايدة من روسيا والصين وإيران.

كما ينتقل الوزير بومبيو بعد ذلك إلى برلين ويلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارينباور ونائب المستشارة ووزير المالية أولاف شولتس لمناقشة مجالات التعاون والمخاوف المشتركة.

ويلقي الوزير بومبيو أيضا خطابا بشأن ضرورة الدفاع عن الدول والشعوب الحرة أثناء تواجده في برلين.
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