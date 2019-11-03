بمشاركة 160 عضواً.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية للأعضاء

افتتح المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الادارية لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فعاليات الدورة التدريبيه لأعضاء النيابة الإدارية بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادى الحوار بالمنصورة والتى ستستمر لمدة 4 أيام وتضم 160 عضوا من درجة معاون لرئيس نيابة من كافة نيابات المحافظة ويحاضر فيها مجموعة من مستشارى الهيئة والتفتيش.





رافقه المستشار محمود الهجرسى عضو المجلس الاعلى للنيابات الادارية و المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى العام والمستشار محمود اسماعيل وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمستشار عبد الغنى الشاذلى وكيل التفتيش و المستشار عبد الرؤوف موسى مدير مكتب فنى الجيزة والمستشار شريف حشيش وكيل تفتيش الإدارة والمستشار على عبد اللطيف مدير المكتب الفنى بالمنصورة و المستشار حسن شبار رئيس مجلس ادارة نادى اعضاء هيئة النيابة الاداريه بالمنصورة والمستشار الدكتور أحمد صقر سكرتير عام النادى بالمنصورة والمستشار غنيم عبد العزيز مدير الدعوة التأديبية والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات بالمنصورة





وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه جرى بدء أول دورة تدريبية بالمحافظات اليوم بمدينة المنصورة وستتوالى فى كل المحافظات حتى يستفيد منها كل الزملاء.



