مطران إيبارشية سوهاج للكاثوليك يزور كنيسة مارجرجس بساحل بطهطا

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة مارجرجس بساحل طهطا بسوهاج.



وكان في استقبال الأنبا باسيليوس الأب بولس سناده راعي الكنيسة ومجموعة من الآباء الكهنة، وألقي الأب بولس كلمات الترحيب بالأنبا باسيليوس، وقدم برنامج الكنيسة الأسبوعى.



وألقى نيافة الأنبا باسليوس كلمة العظة والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بالتواجد مع الرعية في هذا اليوم، كما أعرب عن شكره للراعى وقادة الأنشطة، وفى كلمته الروحية ركز على عدة نقاط ومن أبرزها: إن الله يبحث عنا ويزورنا ويفتقدنا.، وأنه لا بد أن نثق في الله ليعطينا النعم اللازمة لحياتنا في الوقت المناسب.