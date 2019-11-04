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رياضة

مفاجأة سارة للهلال السعودى قبل المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:42 م
كاريو
كاريو
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عمر سلامة
أجرى نادي الهلال السعودي، تدريباته المسائية، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال مباراة الذهاب في 9 نوفمبر، على ملعب جامعة الملك سعود، بينما يحل ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما في مباراة الإياب، في 24 نوفمبر.

وشهدت تدريبات الزعيم، مشاركة الدولي البيروفي أندريه كاريلو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفتح الماضية.

وغاب كاريلو عن مباراة الهلال أمام عرعر التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
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