Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوتيوب يكشف سبب حذف كليب إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
كليب انساي
كليب انساي
Advertisements
شروق ابراهيم
حذف موقع يوتيوب كليب أغنية إنساي للفنان المغربي سعد لمجرد ومحمد رمضان بشكل مفاجئ بعد تحقيق الكليب نسب مشاهدة كبيرة تجاوزت الـ 150 مليون.

وكشف موقع يوتيوب عن سبب حجب الفيديو الكليب المشاهدة، موضحا أن الحذف يعود لحقوق الملكية لشركة Lucky Light Movie Music.

وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نمبر وان على يوتيوب.. إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 115 مليون مشاهدة

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 150 مليون مشاهدة.. فيديو

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 152 مليون مشاهدة ..فيديو

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تحقق 155 مليون مشاهدة .. فيديو

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تحقق 156.7 مليون مشاهدة ..فيديو

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 158 مليون مشاهدة ..فيديو

ترشيحاتنا

يتوجعون بصمت.. مواليد هذه الأبراج تظهر عكس ما تخفى.. تعرف عليهم.. فيديو

أول رد من الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب

أنت عنيد بطبعك.. حظك اليوم الثلاثاء لـ مواليد برج العقرب

بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور

التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة مباراة ناشئي الأهلي في مدينة نصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 -11- 2019 .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام