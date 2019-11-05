دوري الأبطال .. إنتر ميلان يتقدم على بروسيا دورتموند بملعبه بهدفين في الشوط الأول

أنهى إنتر ميلان الإيطالى الشوط الأول متقدمًا على مضيفه بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في قمة نارية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



جاء الهدف الأول من مجهود فردي أكثر من رائع من لاوتارو مارتينيز من منتصف الملعب وتوغل بشكل سريع خلف المدافعين إلى داخل منطقة جزاء بوروسيا من جهة اليمين ثم راوغ المدافع ليصبح في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية في منتصف المرمى.



وعزز ماتياس فيتشينو النتيجة لإنتر ميلان قبل نهاية الشوط الاول.



وضم تشكيل بروسيا دورتموند كلا من :



حراسة المرمى: رومان بوركي.



الدفاع: أشرف حكيمي، ماتس هوميلس، جوليان فيجل، مانويل أكانجي.



الوسط: أكسيل فيتسل، نيكو شولز، جادون سانشو، جوليان براندت، ثورجان هازارد.



الهجوم: ماريو جوتزه.



فيما جاء تشكيل الإنتر كالآتي.



حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.



الدفاع: دييجو جودين، ستيفان دي فري ، ميلان شكرينيار.



الوسط: أنطونيو كاندريفا، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، ماتياس فيتشينو، كريستيانو بيراجي.



الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع دورتموند للثأر من هزيمته الماضية بنتيجة 2-0، في المقابل يأمل إنتر ميلان في تحقيق الثلاث نقاط، نظرًا للصراع المحتدم الذي يجمعهما على وصافة المجموعة.

