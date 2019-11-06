شاهد لحظة نجاة مواطن سعودي من حادث على طريق سريع

كان بينه وبين الموت شعرة "لولا ستر الله"، فخلال حادث اصطدام مروع في مدينة البشائر بالسعودية، وضعت الأقدار مواطنا سعوديا وسط حادث سير مروع ليرى الموت بعينيه.





ولا يمكن أن يقال عن نجاته إلا معجزة، فأثناء سير العربات على الطريق انحرف سائق سيارة بيضاء عن الطريق فجأة .





ونتج عن الانحراف المفاجئ من السائق اصطدام شاحنة نقل كبيرة ذات صندوق مغلق، بسيارته، مما دفعها بقوة على الطريق أمام النقل، وفقًا للمقطع الذي رصدته كاميرا مراقبة لإحدى المحلات، بحسب صحيفة المرصد.



