تركي آل الشيخ يرد على ألقاب الشوال والغريب ومكنة فلوس

رد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على اعتباره "مكنة فلوس" كما أشاع عنه البعض خلال الفترة المقبلة.



واكد تركى آل الشيخ على استنكاره مثل تلك الالقاب مثل مكنة فلوس او شوال، قائلًا هناك الفرق بين تلك الالقاب وبين الشخص الكريم.



واضاف تركى آل الشيخ:" اشعر بالتذمر ويضيق صدري من مثل تلك الأفعال في الحقيقة، خاصة وان عالم كرة القدم يذوب فيه الجنسيات.



واكمل تركى آل الشيخ:"شاهدت بالأمس مقطع ضايقني، لأنه عنصري، عندما تحدث شخص: "لا تدفعوا الغريب للدخول بيننا"، قائلا: "كلنا ولاد تسعة".