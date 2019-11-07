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السيسي مهنئا الأمة: الرسول أعطانا دروسا فى الصبر على الصعاب والعمل الدؤوب..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، متمنيًا من الله أن يعيد تلك الذكرى العطرة بالخير والبركات.

وأضاف السيسى، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، أن تلك الذكرى الطيبة تدفعنا للتأمل بالجوهر والرسالة للنبى الكريم والتى حملها لنا لتجنبنا الأذى، مشيرا إلى أنه فى المشاق الجسيمة التى تحملها الرسول الكريم ما يعطى لنا الكثير من الدروس التى يجب تعلمها والصبر على مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع.


وتحتفل مصر بالمولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، فى احتفالية كبرى تنطلق فى العاشرة صباحًا تقام بمركز المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوى ، بحضور 1200 مدعو.

و يكرم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى، ويتقدم الحضور الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف.

ويلقى الرئيس السيسى كلمة للأمة بهذه المناسبة العطرة، حيث يحضر رئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.
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