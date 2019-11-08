وليد صلاح الدين: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات أمم أفريقيا للشباب

أشاد وليد صلاح الدين نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني تحت قيادة شوقي غريب قبل خوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، والتي تبدأ منافساتها على أرض مصر مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى 22 نوفمبر الجارى ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتعين على اللاعبين خوض المنافسات بثقة كبيرة وبحالة جيدة بجانب الدعم الجماهيري لتحقيق نتائج إيجابية أمام المنافسين والفوز بلقب البطولة.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو ، أمام ضيفه مالي في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.



وقال وليد صلاح الدين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة القارية خاصة وأنه لديه نجوم عديدة في صفوفه أمثال صلاح محسن ، مصطفى محمد، رمضان صبحي ، إمام عاشور تحت قيادة جهاز فني قدير برئاسة شوقي غريب المدير الفني ، ولكن يجب على اللاعبين دخول مباراة مالي بثقة كبيرة لاسيما أن المباراة تقام على أرض مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب في تحقيق لقب البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .