بالورقة والقلم .. تعلمي كيفية تنسيق الألوان لـ شتاء 2020

دائما ما تحتار الفتيات عند ارتداء ملابسها وتقف بالساعات أمام الدولاب، ولكن تنسيق الالوان أمر سهل وبسيط ويمكن تعلم تدرج الالوان مع بعضها، لذلك نقدم لكي دليل لاختيار أنسب الألوان وتنسيق ملابسك لـ شتاء 2020



- هناك الألوان الأساسية: وهي الأحمر، والأزرق، والأصفر.



- والألوان الثانوية: تتكون نتيجة خلط الألوان الأساسية. الألون الثلاثية: وهي خلط الألوان الأساسية والثانوية لينتج عنه الألوان الثلاثية.



- والألوان المُحايدة: وهي الأسود، الأبيض، الرمادي.



- والألوان الدافئة: وهي الأحمر، والأصفر، والبرتقالي. الألوان الباردة: وهي الأزرق، والأخضر، والأرجواني.



ويجب تجنب الألوان التكميلية وهي الألوان التي تقع في الاتجاه المعاكس لبعضها على عجلة الألوان، وينصح البعض الآخر بتجنّب تنسيقها معًا، مثل: الأزرق والبرتقالي والبنفسجي والأصفر.



ويمكنك الاستعانة بهذا الدليل في الألوان واختيار ما يناسبك:



الاسترخاء: أمّا الألوان التي توحي بالاسترخاء فهي ألوان الباستيل مثل لون النعناع أو الخزامي التي تلائم العطلة



الثقة والهدوء : فاللون الازرق يوحي بالاستقلاليّة والإبداع ويقلل من توتر الشخص.



الإلهام: ارتداء الألوان المبهجة مثل الأخضر، والبرتقالي والأصفر، والبنفسجي،التي توحي بالالهام.



القوة والسُلطة: اللون الأحمر يدل على القوة، والشّجاعة، والدّقة في العمل، والشغف، ويمكن ارتداء الدّرجة الدّاكنة منه إذا كانت الدّرجة السّاطعة غير مناسبة.



المزاح : ويمكن التّعبير عن دمج الألوان مثل البرتقالي والتركواز الوردي مع الأخضر.



والمناسبات هي عامل أساسي في اختيار الملابس فمثلًا:



الحفلات: تجنب اللون الأبيض والأسود عند حضور حفلات الزفاف فالأبيض للعروس والأسود للعريس.



جلسة تصوير: اختيار الألوان عالية التناقض للتصوير؛ لأن الألوان المتناقضة تبرز الشخص في الصورة، واختيار ملابس جذابة وأنيقة ويجد البعض أنّ تنسيقها معا يبدو جريئًا وجميلًا.



المناسبات الرومانسية: اختيار ملابس باللون الأحمر أو الأسود وما يليق بك ويبرز جمالك.



مقابلة عمل: يجب تجنب الالوان الساطعة واختيار الالوان الغامقة مثل الازرق الغامق والاسود، بالاضافة إلى تجنب المجوهرات الكبيرة .