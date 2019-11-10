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رياضة

اتحاد السلة: نعتذر عما حدث في مباراة الأهلي والزمالك.. وانتظرنا توقيع عقوبات من إدارة الناديين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
جانب من شجار لاعبي
جانب من شجار لاعبي الزمالك والاهلي فى كرة السلة
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حسن العمدة
تقدم مجدي أبو فريخة رئيس مجلس ادارة اتحاد السلة باعتذاره لجمهور كرة السلة عن أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دور الـ 16 بكاس مصر.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اقدم اعتذار على المنظر المسئ الذي ظهر في المباراة من أكبر ناديين المفروض يكونوا مثال يحتذى به، للأسف المنظر ده طلع من مدربين سابقين ولاعبين لمنتخب مصر".

وأضاف :"المباراة شبه منتهية، مهارة إيهاب أمين بتتلعب في العالم كله، الناس بتقول ان اخر الماتش تهدي اللعب لكن ده مش شرط قانوني، القانون بيقول مادام المباراة شغالة يبقى من حق اللاعب يعمل اللي هو عاوزه أو يأدي أي مهاراة".

وواصل: "مباراة شد وجذب والي كسبان فرق 12 عاوز يخليه 15، والدليل ان لعيبة الزمالك كانت بتدافع في أخر لقطة في المباراة".

واكمل أبو فريخة: "كرة بتعجب الجمهور ومن أكتر اللقطات الي بتتعمل في أوروبا، لما بتحصل في كرة القدم مش بيكون قرار غلط".

وأكد مجدي أنه كان ينتظر من مجلس إدارة النادي الأهلي أو الزمالك إتخاذ قرارات تربوية تجاه لاعبيهم المخطئين أو الجهاز الفني للزمالك قائلًا "من حق أي نادي يتظلم على العقوبات ولكن أنا كنت مستني الناديين يوقعوا عقوبات على لاعبيهم قبل ما نعاقبهم احنا، لحد دلوقتي مفيش نادي عاقب لاعبيه".

واختتم تصريحاته "أشكر الجهاز الفني للأهلي على تفهمه للقانون وعدم نزوله لأرض الملعب".
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