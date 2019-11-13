السودان يتغلب بسهولة على ساوتومى وبرنسيب 4-0 في تصفيات أمم أفريقيا

استهل منتخب السودان مشواره فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالفوز على ضيفه منتخب ساوتومى وبرنسيب بأربعة دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الهلال" ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات.



احرز أهداف منتخب السودان رمضان عجب فى الدقيقة السابعة، أحمد حامد التش فى الدقيقة 44، ديوجو مدافه ساوتومى فى الدقيقة 62، ومحمد الرشيد فى الدقيقة 76.



وسيلتقى غدا الخميس فى نفس المجموعة منتخبا غانا وجنوب أفريقيا.



وفى إطار المجموعة الرابعة سقط منتخب أنجولا أمام نظيره الجامبى بثلاثة أهداف مقابل هدف.