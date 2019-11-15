5 أحلام مزعجة عليك ألا تتجاهلها.. تكشف أمورًا هامة عن حياتك

هل سبق أن شعرت بأن أحلامك تبدو وكأنها حقيقية؟.. أو هل سبق وأن انتابك حلم ما وظل عالقًا في ذهنك لأيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول؟!



من الممكن في بعض الأحيان أن تنتاب الفرد أحلام مزعجة أو مخيفة قد تتسبب في استيقاظه في منتصف الليل مذعورًا، لكن بمجرد أن تهدأ أعصابه بعض الشئ فقد يبدأ في التساؤل عما إذا كان ذلك الحلم الذي انتابه له معنى وتفسير أم أن الأمر مجرد أضغاث أحلام.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هناك سببًا لكون بعض الأحلام تظل عالقة في ذهن الفرد في حين أنه يمكن أن ينسى البعض الآخر فور استيقاظه من النوم، والسبب في ذلك يرجع إلى أن عقلك في الحلم يحاول أن يخبرك بشئ مهم متعلق بحياتك الواقعية، بحسب وصف الصحيفة.



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن محللة الأحلام "جين أندرسون" قولها إن الأحلام أو الكوابيس تحدث عند قيام "دماغنا الحالم" بمعالجة الأمور التي مررنا بها في الأيام القليلة السابقة.



وتابعت موضحة أن قصة الحلم أو ما يدور حوله بمعنى أدق هو أمر رمزي، ومن المهم أن نفهم ما يعنيه بالضبط، لكن الأمر ليس سهلًا، حيث أن كل حلم وكل رمز يتضمنه أي حلم هو أمر شخصي وفريد، إلا أنه في الوقت ذاته توجد تقنيات يمكنك تعلمها من أجل تفسير معاني أحلامك وكوابيسك.



وأفردت صحيفة "The Sun" تقريرًا يتناول مجموعة من الأحلام المزعجة الشائعة وتفسيرها.



1. الموت أو الإصابة بمرض



رؤية نفسك تواجه الموت في الحلم هو أمر مزعج ومحزن حقًا، لكن محللة الأحلام "جين أندرسون" أوضحت أن الكوابيس المتعلقة بالموت لها أسباب عديدة، من بينها على سبيل المثال "معالجة مخاوفك من الموت"، وهناك كذلك تفسيرات أخرى أكثر إيجابية مثل التخلي عن المواقف والسلوكيات القديمة و"تركها تموت"، من أجل إفساح المجال لطرق جديدة أفضل.



وتابعت قائلة إن التغيير دائمًا ما يكون مخيفًا، حتى عندما نكون نحن من نسعى إليه.



وأضافت أن مثل هذه الكوابيس قد تساعدنا على فهم مخاوفنا ومشاعرنا حيال التخلي عن طرقنا وأساليبنا القديمة وتركها تندثر، كي نتمكن من النضوج والتغير.



وشددت "أندرسون" على أن التحدي الذي يواجهنا عند محاولة فهم وتفسير هذا النوع من الأحلام يتمثل في أنه من الممكن أن يميل الفرد إلى الاقتناع بأنها متعلقة بالموت فعليًا، لدرجة أنه يكون من الصعب التفكير فيها من منظور آخر.



2. الكوارث الطبيعية



تعد الأحلام التي تدور حول كوارث وأزمات بيئية بمثابة مؤشر على أنك تشعر بالقلق حيال حدوث شئ ما في المستقبل، حيث أن الظواهر الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها، وهو ما يدل على أنه من الممكن أنك تشعر بأنك غير قادر على السيطرة.



وقالت "أندرسون" إن هذا النوع من الكوابيس يمكن أن يعكس مشاعر الخوف، مضيفة أن كل حلم فريد من نوعه، لكن من الممكن أن يربط البعض مثل هذا النوع من الأحلام أو الكوابيس بعدم القدرة على التأقلم مع مشاعر فياضة، وقد يرتبط لدى البعض الآخر بالشعور بأن متطلبات الحياة تتزايد بدرجة كبيرة لا يمكن التعامل معها.



3. الاختناق



مثل هذا النوع من الكوابيس غالبًا ما يكون مرتبطًا بالشعور بأنك مقيد جسديًا أو نفسيًا أو عاطفيًا، أو بشعورك بالاختناق أو الضيق حيال شخص ما أو موقف معين في حياتك. وفي مثل هذه الحالة، فإنك في حاجة إلى أن تحاول فهم المخاوف التي تعيق قدرتك على التعبير عن ذاتك، أو تتسبب في تراجعك، من أجل صحتك ورفاهيتك.



وأكدت محللة الأحلام على أن فهم هذه المخاوف يعد الخطوة الأولى للتغلب عليها.



4. السقوط



هل سبق وأن انتابك حلم رأيت نفسك فيه تسقط، ثم استيقظت فجأة قبل أن تصطدم بالأرض؟.. من المؤكد أن مثل هذا الحلم قد انتاب العديد من الأشخاص.



وأشارت محللة الأحلام إلى أنه عندما ينتابك هذا النوع من الأحلام، فيمكنك أن تأخذ في اعتبارك ما حدث وتسبب في سقوطك خلال الحلم كي تتمكن من تفسير معناه، فعلى سبيل المثال، إذا تخليت أو توقفت عن التشبث بحافة هاوية، فعليك في هذه الحالة التفكير فيما تتخلى عنه في حياتك، أما إذا انهارت الأرض تحت قدميك، فعليك التفكير في التغيرات التي تحدث في حياتك.



وفي حال كنت تتسلق وفقدت قبضتك أو قدرتك على التشبث، فإن ذلك يمكن أن يكون مؤشرًا على أن أهدافك أصبحت غير واضحة، أو أنك فقدت القدرة على رؤيتها، بحسب وصف "أندرسون".



في حين أن السقوط في حفرة سوداء أو مظلمة قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالاكتئاب.



5. سقوط الأسنان



لفتت "أندرسون" إلى أن الأحلام المتعلقة بسقوط الأسنان يمكن أن تكون مؤشرًا على قلة الثقة، كما قد تشير أيضًا إلى القلق حيال الشيخوخة، أو حيال فقدان شيء أو شخص ما في غاية الأهمية بالنسبة للفرد؛ وتابعت موضحة أنه من المحتمل أن هذا النوع من الأحلام مرتبط بشكل عام بـ"التواصل والثقة".