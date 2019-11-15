خلي بالك.. محطات وقود تدمر سيارتك عند تغيير زيت المحرك

تحتاج السيارات لتغيير زيت المحرك بشكل دوري على مواعيد ومقاييس محددة، يتابعها مالك السيارة بشكل مستمر.



ويلجأ بعض السائقين لتغيير الزيت في محطات الوقود، ضمانا لجودته وصلاحية استخدامه، فضلا عن الخدمة الممتازة التي تقدمها لعملائها.



المشكلة التي تكمن هنا، أن بعض محطات الوقود تستعين بـ"ماكينات شفط" لـ زيت السيارة القديم، من الفتحة أعلى المحرك، والذي يعد من أخطر الطرق لتغيير الزيت وأكثرها تدميرا للمحرك، نظرا لعدم قدرة تلك الماكينات على سحب كل الشوائب الخاصة بالزيت القديم الموجودة في الدورة.



ويشير الخبراء والفنيون، إلى أن تلك الشوائب القديمة قد تحدث تلفا وتآكلا بـ مكونات المحرك الداخلية، منوها إلى ضرورة تغيير الزيت بالطرق التقيلية من خلال فتح "الطبة" الموجودة اسفل المحرك، لضمان خروج الزيت القديم من السيارة بشكل سليم.