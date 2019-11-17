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فن

سامي كلارك يتألق بصحبة أوركسترا كروماتيك فى الرياض

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
تألق الفنان اللبناني سامي كلارك فى تقديم حفل تاريخي بختام معرض الأنيمي، ضمن فعاليات الموسم الترفيهي بالرياض، بصحبة "أشيرو ميزوكي" و "إيساو ساساكي"، المغنيين اليابانيين الأصليين لأغانى جراندايزر ومازنجر، للمرة الأولى من نوعها، وبمشاركة أوركسترا كروماتيك بقيادة المايسترو د. سيف اليزل.

قدم كلارك وصلة من الأغاني التى اشتهر بها، وعاشت فى وجدان جيل بأكمله، ومنها تترات مسلسلات "جراندايزر" و"مازنجر" و"جزيرة الكنز" و"جونكر".

من جهة أخرى، استطاعت أوركسترا كروماتيك أن تقدم توزيعا مختلفا لأغنيات مسلسلات الأنيميشن الشهيرة، فى تعاون هو الأول من نوعه بين الأوركسترا المصرية والفنانين العالميين، حيث عرفت أوركسترا كروماتيك بقيادة المايسترو الدكتور سيف اليزل بقدرتها على التلون فى تقديم جميع الأغنيات سواء الكلاسيكية أو الحديثة والمزج بينهما بتوزيع مختلف.

حضر الحفل الآلاف من المشاهدين، معظمهم من فئة الشباب، وتفاعلوا مع الأغنيات، ولا سيما عندما قدم كلارك أغانى "مازنجر وجراندايزر" مناصفة بينه وبين المطربيين اليابانيين الأصليين لهما، حيث ردد الحضور أغانى المسلسلات الشهيرة وسط جو مبهج، بعد استرجاعهم لذكريات الطفولة.

وذكرت صفحة "تويتر" الرسمية لمعرض الأنيمي السعودي أن الفنان سامي كلارك بإحيائه الحفل فى الرياض يعيد الجمهور إلى الزمن الجميل، هذا الجمهور الذى يغنى معه تلقائيا بكل حب ومتعة، فى أجواء خيالية تبقى فى الذاكرة.

يذكر أن معرض الأنيمي السعودي هو أكبر حدث للأنيمي في الشرق الأوسط، والذى بدأت فعالياته من الخميس 14 نوفمبر وحتى السبت 16 نوفمبر، بتواجد 70 شخصية أنيمي من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنيمي للزوار.
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