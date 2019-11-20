ميريام فارس تستعرض لياقتها من داخل منزلها .. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وظهرت ميريام فارس بالفيديو وهى تستعرض لياقتها البدنية بتمرينات قاسية أثبتت بها رشاقتها وخطفت بها أنظار متابعيها عبر حسابها.



ونال الفيديو إعجاب كثير من متابعي ميريام فارس.



وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

عاش

صباح القوة والصحة

الله يعطيكى الصحة

شاكيرا النسخة العربية