ميجان ماركل الأولى .. 7 نساء و3 رجال الأكثر تأثيرًا في الموضة 2019

كشف تقرير الأزياء السنوي الذي يصدر كل عام الذي تعده منصة Lyst للموضة والأزياء، عن 10 شخصيات عالمية هم الأكثر تأثيرًا في مجال الموضة و الأزياء لعام 2019، حيث يجمع التقرير بين شخصيات عالمية من الجنسين ، وذلك في تقرير نشره موقع صحيفة Daily mail.



دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري البريطاني احتلت المركز الأول في هذا التصنيف، ويرجع ذلك إلى البحث عن الملابس التي تختارها ميجان على مواقع الإنترنت بنسبة 216% مما جعلها الأكثر تأثيرًا في خطوط الموضة و الأزياء خاصة بعد ولادتها طفلها الأول الأمير أرتشي.



أما بالنسبة للرجل الأكثر تأثيرًا فكان الممثل الأمريكي تيموثي شالاماي – الرجل الأكثر تأثيرًا، وجاء ذلك عقب ارتدائه سترة مرصعة بالترتر في العرض الأول لفيلم The King بالمملكة المتحدة.



أما بالنسبة لبقية الشخصيات العالمية الذين تم اختيارهم من ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا هم :



الممثلة الأمريكية زيندايا في المركز الثالث

المغنية الأمريكية بيلي إيليش في المركز الرابع

نجمة تلفزيون الواقع كاردي بي في المركز الخامس

نجمة البوب في كوريا الجنوبية ليزا في المركز السادس

نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في المركز السابع

المغنية الأمريكية ليزو في المركز الثامن

هاري ستايلز وهو الرجل الثاني في قائمة المؤثرين، في المركز التاسع

الممثل الأمريكي بيلي بورتر في المركز العاشر.