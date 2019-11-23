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رياضة

بايرن ميونخ يسعى لمواصلة صحوته بالدوري الألماني على حساب دوسلدورف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره فورتونا دوسلدورف، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ بقايدة مدربه المؤقت هانز فليك لمواصلة صحوته في الدروي الألماني، بالفوز في مباراة اليوم، بعد سحق بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما يطمح دوسلدورف في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

وتولى هانز فليك القيادة الفنية لبايرن ميونخ خلفا لـ نيكو كوفاتش، الذي أقبل من منصبه، بعد الهزيمة المذلة للبافاري 5- 1، أمام آينتراخت فرانكفورت في الأسبوع العاشر.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد دوسلدورف في المركز الـ 13بـ 11 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فيردر بريمن مع شالكه، فرانكفورت مع فولفسبورج، بايرن ليفركوزن مع فرايبورج، يونيون برلين مع بوروسيا مونشنجلادباخ، لايبزيج مع كولن.
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