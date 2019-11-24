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رياضة

فريق الهلال السعودي يصل ملعب سايتاما استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
جوميز نجم الهلال
جوميز نجم الهلال السعودي
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إسراء أشرف
وصلت بعثة فريق الهلال السعودي، إلى ملعب "سايتاما 2002" باليابان، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعد قليل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا ريد دايموندز كالتالي:

عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سوو، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، جيوفينكو، سالم الدوسري، كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

بينما شهدت دكة البدلاء تواجد كل من: محمد الواكد، عبد الله الحافظ، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، صالح الشهري.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.
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