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مرأة

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة لها خلال ظهورها على السجادة الحمراء فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.

تألقت رانيا يوسف اليوم بإطلالة جريئة من اختيار الأستايلست Yasmin Din، حيث ارتدت فستان قصير من دار الأزياء العالمية BALMAIN.

بلغ سعر فستان رانيا يوسف فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

تميز فستان رانيا يوسف بأنه جمع بين اللونين الأبيض والاسود، و نسقت معه حقيبة متوسطة الحجم و حذاء ذا كعب عالى باللون الأحمر.

وتزينت بمجوهرات فخامة من Sarana Diamond Jewelry، ووضع لها خبير التجميل Kareem Hanafy مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف رامى.
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي
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