رابط التقديم لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم و 16 معلومة للحصول عليها



*تحق المشاركة للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المهنية والتقنية كافة (التعليم العام)، ولابد أن يكون المتقدم على رأس عمله.

* يتم قبول طلبات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة

* لا يمكن مشاركة معلمي رياض الأطفال ولا محاضري الجامعات لان نطاق الجائزة لا يشمل هذه الفئة.

*يمكن لمعلمي المدارس الفنية التقنية والمهنية التقدم للحصول على الجائزة

* الفترة النهائية لقبول الطلبات : 15/03/2020 الساعه 2 ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

* سيتم تنفيذ ورش توعوية عن الجائزة حتى شهر مارس المقبل في الدول المختلفة المشاركة في الجائزة.

*يوجد منسقون للجائزة في الدول المشاركة في الجائزة.

* يمكن الحصول على دليل الجائزة من على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة

*يتم تعبئة طلب المشاركة إلكترونيًا في موقع الجائزة، وذلك بحسب الشروط المتعلقة بعدد المرفقات ونوعية الأدلة.

* في حالة وجود مشكلة تقنية يمكن إخطار إدارة الجائزة من خلال التواصل مع المنسق الفني في دولتة المشترك ،أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي *تحق المشاركة للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المهنية والتقنية كافة (التعليم العام)، ولابد أن يكون المتقدم على رأس عمله.* يتم قبول طلبات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة* لا يمكن مشاركة معلمي رياض الأطفال ولا محاضري الجامعات لان نطاق الجائزة لا يشمل هذه الفئة.*يمكن لمعلمي المدارس الفنية التقنية والمهنية التقدم للحصول على الجائزة* الفترة النهائية لقبول الطلبات : 15/03/2020 الساعه 2 ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة* سيتم تنفيذ ورش توعوية عن الجائزة حتى شهر مارس المقبل في الدول المختلفة المشاركة في الجائزة.*يوجد منسقون للجائزة في الدول المشاركة في الجائزة.* يمكن الحصول على دليل الجائزة من على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة*يتم تعبئة طلب المشاركة إلكترونيًا في موقع الجائزة، وذلك بحسب الشروط المتعلقة بعدد المرفقات ونوعية الأدلة.* في حالة وجود مشكلة تقنية يمكن إخطار إدارة الجائزة من خلال التواصل مع المنسق الفني في دولتة المشترك ،أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected]





* اللغة العربيّة هي اللغة الرّسمية للجائزة، وعليه يتوجب على المعلّم المشارك ترجمة المرفقات إذا كانت بلغة أخرى.

*يحق لإدارة الجائزة استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط الفنية و العامة ،ولا تلتزم إدارة الجائزة بإخطار المشارك بذلك.

* إذا رغب المتقدم في إجراء تعديل على طلب الترشيح قبل الموعد النهائي لقبول الطلبات ، عليه أن يقوم بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لإدارة الجائزة يذكر فيها اسمه، والتغيير أو التعديل الذي ترغب في إجرائه.

*جميع طلبات الترشيح يجب تسليمها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، ولن يتم استلام طلبات الترشيح ورقيًا بشكل شخصي.

*سيتمّ الحفاظ على سريّة الوثائق والبيانات التي يرسلها المتقدم مع طلب الترشيح