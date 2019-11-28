رابط التقديم لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم و 16 معلومة للحصول عليها

تنظم وزارة التربية والتعليم اليوم، الخميس، مؤتمرًا لإطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في مصر، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعدد من مسئولي التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت دولة الإمارات أنه لأول مرة تقرر فتح باب الاشتراك للمعلمين المصريين في جائزة محمد بن زايد للمعلم الخليجي في نسختها الثالثة لأول مرة هذا العام، ومن المقرر أن تكون الجائزة مليون جنيه للمعلم الفائز.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 16 معلومة عن رابط التقديم للجائزة وخريطتها الزمنية والفئات المسموح لها بالتقديم:
* يمكن المشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عن طريق موقع الجائزة فقط من خلال الضغط هنا
*تحق المشاركة للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المهنية والتقنية كافة (التعليم العام)، ولابد أن يكون المتقدم على رأس عمله.
* يتم قبول طلبات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة
* لا يمكن مشاركة معلمي رياض الأطفال ولا محاضري الجامعات لان نطاق الجائزة لا يشمل هذه الفئة.
*يمكن لمعلمي المدارس الفنية التقنية والمهنية التقدم للحصول على الجائزة
* الفترة النهائية لقبول الطلبات : 15/03/2020 الساعه 2 ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
* سيتم تنفيذ ورش توعوية عن الجائزة حتى شهر مارس المقبل في الدول المختلفة المشاركة في الجائزة.
*يوجد منسقون للجائزة في الدول المشاركة في الجائزة.
* يمكن الحصول على دليل الجائزة من على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة
*يتم تعبئة طلب المشاركة إلكترونيًا في موقع الجائزة، وذلك بحسب الشروط المتعلقة بعدد المرفقات ونوعية الأدلة.
* في حالة وجود مشكلة تقنية يمكن إخطار إدارة الجائزة من خلال التواصل مع المنسق الفني في دولتة المشترك ،أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected]
وأعلنت دولة الإمارات أنه لأول مرة تقرر فتح باب الاشتراك للمعلمين المصريين في جائزة محمد بن زايد للمعلم الخليجي في نسختها الثالثة لأول مرة هذا العام، ومن المقرر أن تكون الجائزة مليون جنيه للمعلم الفائز.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 16 معلومة عن رابط التقديم للجائزة وخريطتها الزمنية والفئات المسموح لها بالتقديم:
* يمكن المشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عن طريق موقع الجائزة فقط من خلال الضغط هنا
*تحق المشاركة للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المهنية والتقنية كافة (التعليم العام)، ولابد أن يكون المتقدم على رأس عمله.
* يتم قبول طلبات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة
* لا يمكن مشاركة معلمي رياض الأطفال ولا محاضري الجامعات لان نطاق الجائزة لا يشمل هذه الفئة.
*يمكن لمعلمي المدارس الفنية التقنية والمهنية التقدم للحصول على الجائزة
* الفترة النهائية لقبول الطلبات : 15/03/2020 الساعه 2 ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
* سيتم تنفيذ ورش توعوية عن الجائزة حتى شهر مارس المقبل في الدول المختلفة المشاركة في الجائزة.
*يوجد منسقون للجائزة في الدول المشاركة في الجائزة.
* يمكن الحصول على دليل الجائزة من على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة
*يتم تعبئة طلب المشاركة إلكترونيًا في موقع الجائزة، وذلك بحسب الشروط المتعلقة بعدد المرفقات ونوعية الأدلة.
* في حالة وجود مشكلة تقنية يمكن إخطار إدارة الجائزة من خلال التواصل مع المنسق الفني في دولتة المشترك ،أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected]
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* اللغة العربيّة هي اللغة الرّسمية للجائزة، وعليه يتوجب على المعلّم المشارك ترجمة المرفقات إذا كانت بلغة أخرى.
*يحق لإدارة الجائزة استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط الفنية و العامة ،ولا تلتزم إدارة الجائزة بإخطار المشارك بذلك.
* إذا رغب المتقدم في إجراء تعديل على طلب الترشيح قبل الموعد النهائي لقبول الطلبات ، عليه أن يقوم بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لإدارة الجائزة يذكر فيها اسمه، والتغيير أو التعديل الذي ترغب في إجرائه.
*جميع طلبات الترشيح يجب تسليمها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، ولن يتم استلام طلبات الترشيح ورقيًا بشكل شخصي.
*سيتمّ الحفاظ على سريّة الوثائق والبيانات التي يرسلها المتقدم مع طلب الترشيح
*يحق لإدارة الجائزة استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط الفنية و العامة ،ولا تلتزم إدارة الجائزة بإخطار المشارك بذلك.
* إذا رغب المتقدم في إجراء تعديل على طلب الترشيح قبل الموعد النهائي لقبول الطلبات ، عليه أن يقوم بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لإدارة الجائزة يذكر فيها اسمه، والتغيير أو التعديل الذي ترغب في إجرائه.
*جميع طلبات الترشيح يجب تسليمها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، ولن يتم استلام طلبات الترشيح ورقيًا بشكل شخصي.
*سيتمّ الحفاظ على سريّة الوثائق والبيانات التي يرسلها المتقدم مع طلب الترشيح