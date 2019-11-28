لن تصدق السبب.. إصابة رجل بالصرع بعد تناول طبق لحوم.. صور

عند شراء أي لحوم يجب عليك تناولها بعد تعرضها للحرارة بنسبة معينة، فإذا زادت خسرت فائدتها وإذا نقصت قد تعرض جسمك إلى بكتيريا أنت في غنى عنها.



ووفقا لما ورد في "سي إن إن"، فإن أحد الرجال في الصين البالغ من العمر أـكثر من 50 عاما، في مدينة تشوتشو الصينية، قد اشترى قطعة من اللحم الضأن ولم يعرضها للحرارة بقدر كاف وتناولها.



ومرت 10 أيام بعد تناول الرجل اللحم، ولكن لاحظت أسرته أنه يتعرض لنوبات تشنج أثناء النوم ويصرخ ويتجمد جسده، وعندما يستيقظ يشعر بالإجهاد الشديد، فلم يجدوا حلا سوى استشارة الطبيب.



وذهب الرجل إلى أحد الأطباء، الذي طلب القيام ببعض الفحوصات الطبية، فعثر على دودة شريطية في مخ الرجل ناتجة عن تناوله اللحم نيئا وعدم تعريضه إلى المزيد من الحرارة.



وأكد الطبيب أن تلك الدودة هي السبب في إصابة الرجل بتشنجات لأنها عملت على الإصابة بخلل في وظائف المخ، ونصحه بطهي الطعام وتسخينه أكثر وعدم تكرار ما فعله مرة أخرى.