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فن

مفاجأة | سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:54 م
سمية الألفي
سمية الألفي
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قسم الفن
قررت الفنانة سمية الألفي العودة للتمثيل من جديد.

وكتب الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك بأن أعود للتمثيل مرة أخرى".

وأضاف "قررت سمية الألفي إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا بهنيها على هذا القرار".

كانت الفنانة سمية الألفي قد حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، وقالت إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان زوجًا شقيًا مثل الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت تغار عليه من بعض الفنانات في الأعمال الفنية.

وأضافت الألفى خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار": "كان بيضحك عليا ويقولي بنحط ورق شفاف أو فتلة ساعة البوس في الأفلام"، موضحة أنه كان يغار عليها مرددة: "مرة اتخانقت بسبب غيرته عليا، لمش لازم أقولك إني بغير عليك".

وتابعت الألفي: "مغامراته النسائية كانت كثيرة، وتحملت خيانته لى؛ لأنى لا أعتبر الخيانة الجسدية خيانة، ولكن الأمر بالنسبة لى يتوقف على تأكدى من خيانته لمشاعري".

واستطردت الألفي: "أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا؛ سواء متزوجين أو مطلقين، إحنا أصدقاء جدًّا والطلاق أوقع ورقة واحدة من الشجرة؛ ولكن باقي ورق شجرة حياتنا كان موجود.. إحنا كنا عيلة بعض".
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