ارتكبا عدة جرائم.. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات الفارهة بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي عصابة سرقة بطاريات السيارات الفارهة عقب ارتكابها عدد من الجرائم.



وردت معلومات للعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام أحمد .م.ي.ع 23 سنة عاطل ومحمد.أ.ع.ش 37 سنة عاطل بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال السرقات المتنوعة "بطاريات السيارات" بأسلوب الضغط على غطاء السيارة الأمامى (الكبوت ).



عقب التأكد من صحة المعلومات من خلال التحريات ومراقبة تحركات المتهمين نجحت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط قطاع الجيزة والمقدم مصطفي خليل رئيس مباحث العجوزة في إلقاء القبض عليهما بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب مجموعة من الوقائع، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.