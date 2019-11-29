الأرصاد: مصر تشهد طقسا خريفيا رائعا.. فيديو

أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الطبيعية حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 24 درجة مئوية.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصري أن مصر تشهد حالة من الطقس الخريفي الرائع.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الملاحة البحرية مستقرة في البحرين الأحمر والمتوسط ومهيئان لكافة النشطة البحرية.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الأجواء اليوم وغدًا مستقرة، ولكن هناك شبورة فى الساعات الأولى من الصباح.



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الجو يميل إلى البرودة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح هي طبيعة هذا الوقت من العام على أن يبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.