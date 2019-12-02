31 ديسمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر في أبو ظبي.



من المتوقع أن يقدم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى"، و"عيش بشوقك"، وغيرها



يذكر أن تامر، ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، بعد تأجيل عرضه، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



كما ينشغل تامر بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا"، والذى يشارك فى بطولته حلا شيحة، وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.