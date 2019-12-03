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فن

عندي 5 أبناء بيغنوا شعبي | شعبان عبد الرحيم الأب.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:02 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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قسم الفن
حل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم ضيفا على موقع صدى البلد قبل رحيله، وذلك لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية.

وكشف الفنان شعبان عبد الرحيم من خلال ندوة عقدها فى صدى البلد عن أنه أب لـ 5 أبناء، كلهم يغنون اللون الشعبي مثله.

وأضاف شعبان عبد الرحيم مؤكدا أن صوتهم جميل، مشيرا إلى أنه تشاجر مع أحد أبنائه لأنه قدم أغان مع فرقة مهرجانات شعبية، وهو لون لا علاقة له بالفن الشعبي.

وأوضح شعبان عبد الرحيم رأيه فى أغانى المهرجانات الشعبية، مؤكدا أنه نوع جيد من الغناء ولكنه ليس شعبيا، كما أن مطرب المهرجانات لا يستطيع أن يكون مطربا شعبيا والعكس، وأضاف شعبان عبد الرحيم أنه فن جديد وممكن أن يستمر لو الجمهور حبه.

وتوفي فجر اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكرى وذلك بعد صراع مع المرض ،عن عمر يناهز 62 عاما.

وكشف مصدر داخل المستشفى لـ "صدى البلد": أن حالة شعبان عبد الرحيم تدهورت فجر اليوم ونقل إلى غرفة العناية المركزة وتوفى بعدها.
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