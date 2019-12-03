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منوعات

بعد طول انتظار.. ناسا تكتشف البقايا المحطمة من قمر الهند المفقود

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:55 م
البقايا المحطمة من
البقايا المحطمة من قمر الهند المفقود
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أماني إبراهيم
أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أنها عثرت أخيرًا على موقع تحطم سفينة الهبوط الهندية المفقودة "فيكرام".

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فقد أظهرت الصور التي تم التقاطها بكاميرا "Lunar Reconnaissance Orbiter Camera"، موقع تحطم المركبة على بعد 372 ميل من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك اكتشفوا نقطة التأثير والحطام المحيطة به.

وكانت السفينة فيكرام جزءا من مهمة تشاندرايان-2 الهندية لإرسال مركبة فضائية، وانتهى هذا الحلم عندما فقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية اتصالها بهبوط المركبة، بينما كانت تقترب المركبة من سطح القمر في 7 سبتمبر الماضي.

وبعد شهرين ونصف من فقد الوكالة الاتصال، اعترفت ISRO الهندية أخيرًا بأن المركبة قد تحطمت، وذلك قبل أسبوع من اكتشاف ناسا لموقع تحطم الطائرة.

وكان قد تم إطلاق مركبة الهبوط، التي كانت تدور حول مدار المركبة، من مركز ساتيش دوان للفضاء، في سريهاريكوتا بولاية أندرا براديش في 15 يوليو.

وقالت ناسا: "برنامج الهبوط جعل الهند هي الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين التي تهبط على سطح القمر بواسطة مركبة من صنع بشري"، وتابعت ناسا: "على الرغم من الخسارة، كان الاقتراب من السطح إنجازًا رائعًا".
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