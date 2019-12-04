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فن

محمد على رزق يحتفل بعيد ميلاده الـ 32

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
محمد على رزق
محمد على رزق
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محمد بدران
احتفل الفنان محمد على رزق، بعيد ميلاده الـ 32 الموافق اليوم الاربعاء 4 ديسمبر على طريقته الخاصة.

ونشر محمد على رزق صورة له على "انستجرام" وعلق عليها "صورة بعنوان: طَب الـ32 سنة اللى فاتوا دول جريوا بسرعة ليه؟"

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".

مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث مسلسل "بحر" فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الجنوب بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
محمد على رزق يحتفل بعيد ميلاده الـ 32
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