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فن

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:47 م
عمرو موسى فى عزاء
عمرو موسى فى عزاء شعبان عبد الرحيم
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أحمد إبراهيم
حرص عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق على تقديم واجب العزاء فى وفاة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم الذى يقام فى مسجد الشيشينى بمنطقة فيصل.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم، وكان فى استقبال الحضور اشقاء واولاد الفنان الراحل بمسجد الشيشينى بـ المريوطية فيصل بجوار منزله الذي عاش فيه طوال حياته.

شيعت أمس جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر ناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

وحرص عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على نعي الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم منهم عادل امام واليسا وامين عام الجامعة العربية الاسبق عمرو موسى وغيرهم كثيرون.
عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور
عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور
عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور
عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور
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