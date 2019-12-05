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توك شو

الفستان اتقطع | هنا الزاهد: أحمد كان عنده صداع طول الفرح

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:54 م
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمي
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هاني حسين
كشفت الفنانة هنا الزاهد، كواليس يوم زفافها على الفنان احمد فهمي، قائلة:" في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة".

وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" أحمد كان عنده صداع يوم الفرح".

وأكملت هنا الزاهد:" فستان الفرح اتقطع أول لما دخلت القاعة، وأي حاجة كانت بتحصل في الفرح مكنتش بركز"، مضيفة:" أنا كنت مبسوطة جدا في الفرح، وخلال التصوير أحمد كان بيضحكني".

وأكملت هنا الزاهد:" قبل الفرح بدقائق كنت مرعوبة ومش مصدقة اني هتجوز".

ولفت هنا الزاهد:" فيه واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش اعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح. 
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