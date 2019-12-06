طريقة عمل الشاي المغربي.. أفضل علاج للبرد وتقوية الرغبة الجنسية

يعتبر الشاي المغربي هو أحد المشروبات الشتوية التي يتناولها شعب المغرب بطريقة مختلفة عن الشاي المصري وهو أفضل مشروب شتوي يقاوم البرد والكحة والسعال ولذلك يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل الشاي المغربي.



1 ملعقة كبيرة شاي أخضر

- 1 باقة نعناع كبيرة

- 4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الذوق)

- 2 كوب ماء

طريقة عمل الشاي المغربي بالنعناع:

1. في قدر على النار، سخني الماء حتى الغليان.

2. في هذه الاثناء، ضعي الشاي في الابريق.

3. بعد غليان الماء، اسكبي الماء المغلي على الشاي بالإبريق.

4. سخني الإبريق على النار لمدة 5 دقائق.

5. اغسلي النعناع جيدًا بالماء البارد، ثم ضعي النعناع بالإبريق.

6. اضيفي السكر حسب رغبتك، وقومي بالتقليب حتى يذوب تمامًا.

7. اتركي الإبريق على النار لمدة 3 دقائق.

8. اسكبي الشاي في أكواب التقديم وقدميه ساخنًا إما وحده أو بجانب الحلويات .



فوائد الشاي المغربي

تهدئة المعدة وتسهيل الهضم، وعلاج الإمساك وتقرحات المعدة، كما أنه يعمل على تهدئة القولون العصبي.

تخفيف أعراض الأنفلونزا والزكام، وعلاج نزلات البرد والتهابات الحلق المصاحبة.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي والقضاء على السعال وحساسية الصدر.

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التدخين أو تناول بعض الأطعمة ذات الرائحة النفاذة كالثوم والبصل.

تقوية الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

تنشيط أداء المخ وزيادة التركيز، التخفيف من التوتر والقلق وتحفيز الذاكرة.

علاج ضغط الدم المرتفع والحد من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

له دور فعال في القضاء على السمنة لأنه يعمل على حرق السعرات الحرارية بمعدل كبير.

الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة.

يعمل على الحفاظ على توازن نسبة السكر بالدم.

يحافظ على البشرة ونقاءها، وإكسابها نضارة وحيوية.

