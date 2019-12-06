6 نصائح فعالة للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء.. الأخيرة أهمها

يتعرض الكثير من الأشخاص لمشاكل عديدة في البشرة، خاصة خلال فصل الشتاء، إلا أن البشرة الجافة هي أكثر الأنواع التي تتأثر كثيرا خلاله، لذلك لا بد من العناية بها؛ لتجنب مشكلاتها.



وقدم موقع " health line " عدة نصائح لا بد من اتباعها للعناية بالبشرة الجافة، خاصة فى فصل الشتاء.



نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء:



- يجب إزالة المكياج عن البشرة بواسطة الغسول المناسب، ثم وضع كريم مرطب



- بعد الاستحمام بماء دافئ يجب وضع زيت الجسم بعد الانتهاء مباشرة، هذه طريقة رائعة لتعزيز الرطوبة في الجلد بسرعة.



- من الضروري شرب قدر كاف من الماء لمنع الجفاف، ويعد الماء الساخن أفضل اختيار، لأنه سيمنحك الشعور بالنشاط والدفء، كما سيطهر جسمك من السموم المسئولة عن مشاكل البشرة.



- واظبي على استخدام واقي الشمس يوميًا، فالشمس لا تختفي عندما يكون الجو باردا.



- وضع الكريم المرطب في الليل، ليعالج بشرتك أثناء النوم، مع اهتمام خاص بالمناطق الأكثر تعرضًا للجفاف.



- تجنبي استخدام مستحضرات بها نسبة كبيرة من الكحول مثل بعض أنواع الصابون والعطور، فهى تعمل على إذابة الطبقة الدهنية الواقية للجلد.