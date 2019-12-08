صحيفة كويتية تكشف آخر تطورات مباحثات المصالحة بين السعودية وقطر

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن آخر تطورات جهود المصالحة بين المملكة العربية السعودية وقطر.



ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.



وأضافت أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.



واعتبرت الصحيفة، أن القمة الخليجية المقرر عقدها في الرياض خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة "الخليجي" ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.



وأشارت إلى أن حضور أمير قطر، تميم بن حمد، للقمة من عدمه لم يتأكد بعد.



كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة التي اندلعت منذ المقاطعة العربية في 2011.



وقال إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية".



وتابع: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".



وأوضح أن الحديث لم يعد يدر حول المطالب 13 وأن المفاوضات تبتعد عنها.



وزعم أن الدوحة لم تدعم الإخوان قط، ولم توقف دعمها لمصر حتى بعد عزل محمد مرسي.