لا تفوت معرفتها| أطعمة وطرق طبيعية لتخفيف آلام التهابات الحلق

الأطعمة سهلة البلع عادة ما تكون آمنة للأكل عندما يكون لديك التهاب في الحلق.



وسوف يساعد الملمس الناعم في الحد من مقدار تهيج الحلق، كما يمكن للأطعمة والمشروبات الدافئة أن تساعد في تهدئته.



ونشر موقع " health line " عن الأطعمة والطرق الطبيعية لتخفيف آلام التهابات الحلق.



- أطعمة طبيعية لتخفيف آلام التهابات الحلق :-



• الزبادي العادي أو الزبادي بالفواكه المهروسة

• الخضار المطبوخة

• عصائر الفاكهة أو الخضار

• البطاطس المهروسة

• الحساء والشوربة كريم أساس

• حليب

• العصائر غير الحمضية ، مثل عصير العنب أو التفاح

• البيض المخفوق أو المسلوق





- الطرق الطبيعية لتخفيف آلام الحلق :-



يعتبر من الطرق الأكثر فعالية لتخفيف الحلق لديك هي الغرغرة بالماء الدافئ والملح، صب حوالي ملعقة كبيرة من الملح في 8 أوقية من الماء الدافئ، حرك الملح الموجود في الماء، بعد ذلك ، خذ بضع رشفات ، ارفع رأسك للخلف ، ثم غرغرة، تأكد من عدم الابتلاع. بدلًا من ذلك ، بصقها وكررها.



كما أن بعض العلاجات العشبية قد تساعد، رذاذ الحلق العشبي ، قطرات ، أو الشاي الذي يحتوي على جذر عرق السوس أو زهرة زهر العسل يمكن أن توفر بعض الراحة.

