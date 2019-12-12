نقابة الإعلاميين تنعى المخرج شريف السقا

نعى مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعده، شريف السقا المخرج بالقنوات التعليمية التابعة لقطاع قنوات النيل المتخصصة.
وقال سعده في نعيه ان الاعلام المصري والعربي فقد مخرجا مبدعا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر برنامج الحكاية " الذي يقدمه عمرو أديب.
واختتم سعده نعيه قائلا " انا لله وانا إليه راجعون" يذكر ان المخرج شريف السقا تعرض لحادث سير مساء اليوم ووافته المنيه على الفور.
وقال سعده في نعيه ان الاعلام المصري والعربي فقد مخرجا مبدعا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر برنامج الحكاية " الذي يقدمه عمرو أديب.
واختتم سعده نعيه قائلا " انا لله وانا إليه راجعون" يذكر ان المخرج شريف السقا تعرض لحادث سير مساء اليوم ووافته المنيه على الفور.
شريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والذى يشغل منصب قيادى فى قناة ONE.
تولى فترة طويلة إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت"، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وإنتقاله مع أديب إلى برنامج كل يوم.