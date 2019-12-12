ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الإعلاميين تنعى المخرج شريف السقا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:15 م
شريف السقا
شريف السقا
Advertisements
نعى مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعده، شريف السقا المخرج بالقنوات التعليمية التابعة لقطاع قنوات النيل المتخصصة.

وقال سعده في نعيه ان الاعلام المصري والعربي فقد مخرجا مبدعا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر برنامج الحكاية " الذي يقدمه عمرو أديب.

واختتم سعده نعيه قائلا " انا لله وانا إليه راجعون"  يذكر ان المخرج شريف السقا تعرض لحادث سير مساء اليوم ووافته المنيه على الفور. 

شريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والذى يشغل منصب قيادى فى قناة ONE.

تولى فترة طويلة إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت"، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وإنتقاله مع أديب إلى برنامج كل يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المهن الموسيقية تنعى مطرب أنا بكره إسرائيل

عمرو أديب معلقا على الأخبار المغلوطة بشأن الانتحار: الهدف هو تصدير حالة يأس

كذبة جديدة.. عمرو أديب: قنوات الإخوان استغلت حالات الانتحار لتزوير الحقائق وإثارة الرأي العام

فقدت السينما المصرية اليوم مخرجا كبيرا | سوزان نجم الدين تنعى سمير سيف

موجز السوشيال ميديا..ماجد المصري يشيد بـمسرحية..تعليق غامض من أحمد سعد ..حلا شيحة تنعى سمير سيف .. والسراج يبيع ليبيا

الموسيقيين تبدأ اجتماعها بقراءة الفاتحة لـ سمير سيف وشعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة شريف السقا مخرج برنامج عمرو أديب .. سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا

ليفربول يحسم صفقة نجم سالزبورج النمساوي متفوقا على مانشستر يونايتد

رمضان صبحي يحسم الجدل حول تصريحاته عن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

ده أسد ولا إيه.. حيوان غريب يثير الذعر بجبل المعابدة في أسيوط .. المحافظة تحسم الجدل.. صور

هاشتاج | أحمد بلال يتصدر تويتر بعد هدف مصطفى محمد في بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ